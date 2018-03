Hazard hat England-Traum noch nicht aufgegeben

Thorgan Hazard will mit Borussia Mönchengladbach die Europa League erreichen

Trotz der anhaltenden Krise des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach spricht Thorgan Hazard offen über seine Wechselgedanken. Den Belgier reizt die Premier League.

"Das Niveau der Bundesliga ist extrem hoch", sagte Hazard in einem Interview mit "Der Westen". "Wenn ein Spieler bei einem Topteam der Bundesliga permanent spielt, hat er das auch England oder Spanien drauf", so der 24-Jährige, der sich für höhere Aufgaben empfehlen will.

Er habe sich in den vergangenen dreieinhalb Jahren bei Gladbach zwar sehr gut entwickelt, "aber ich kann noch mehr", zeigte sich der Edeltechniker selbstbewusst. Zuletzt soll Hazard vom englischen Meister der Saison 2015/16, Leicester City, beobachtet worden sein.

Doch bevor er sich gänzlich dem Insel-Thema widmet, übt sich Hazard noch in Geduld: "Vor dem Ende der laufenden Saison ist das für mich kein Thema", bekräftigte Hazard, der zugleich auf die anstehenden Aufgaben verwies: "Gladbach braucht einen kompletten Thorgan, auch gedanklich, damit es mit Europa noch klappen kann."

"Wir stecken aktuell in einer schwierigen Phase"

Aktuell belegen die Fohlen den neunten Tabellenplatz und hinken damit ihren Erwartungen hinterher. Der jüngere Bruder von Chelsea-Star Eden Hazard will den Bock unbedingt wieder umstoßen: "Wir stecken aktuell in einer schwierigen Phase, die müssen wir beenden."

In der von Hazard als "Schlüsselspiel" bezeichneten Partie gegen die TSG Hoffenheim soll schon am Samstag die Wende her. "Da können wir trotz der vielen Punktverluste zuletzt noch einmal ins Europa-Rennen zurückfinden", so der Linksaußen. "Wir brauchen endlich auch mal Spielglück", fügte er an.