Girona hofft auf die nächste Sensation

Der Aufsteiger (hier im Duell gegen Barcelona) will Rekordmeister Real erneut ärgern

Der spanische Sensationsaufsteiger FC Girona ist seit drei Spielen ohne Gegentor und Punkteverlust. Im Bernabéu-Stadion peilen die Katalanen gegen Real Madrid den nächsten Coup an.

Auf den spanischen Überraschungsaufsteiger Girona wartet am Sonntag ein echter Härtetest. Der katalanische Provinzklub tritt im Estadio Santiago Bernabéu gegen Real Madrid an, hat mit dem Rekordmeister und Titelverteidiger zuletzt aber gute Erfahrungen gemacht: Das Heimspiel gegen die "Königlichen" wurde im vergangenen Oktober mit 2:1 gewonnen.

Auch dank dieses Ergebnisses steht Girona derzeit auf Platz sieben, der zu Saisonende einen internationalen Startplatz bringt. In ihrer ersten Saison im spanischen Oberhaus holten die Katalanen schon nach 28 Runden 43 Punkte und damit so viele wie keine Mannschaft zuvor in ihrer La-Liga-Debütsaison. "Wir spielen jedes Match mit so viel Enthusiasmus, als ob es unser letztes wäre", erklärte Mittelfeldmann Borja García.

Eine neuerliche Sensation von Girona könnte Reals auf nationaler Ebene verpatzte Saison auch nicht mehr viel schlimmer machen. Dem Tabellendritten fehlen bereits 15 Zähler auf Spitzenreiter FC Barcelona, der am Sonntag ohne den an einem Zehenbruch laborierenden Sergio Busquets Athletic Bilbao empfängt. Auf den acht Punkte hinter Barca liegenden Zweiten Atlético Madrid wartet ein unangenehmes Auswärtsspiel gegen Villarreal.

apa