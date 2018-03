BVB-Star Götze antwortet auf Stöger-Schelte

Mario Götze stand im Zentrum der Kritik von BVB-Coach Peter Stöger

Mario Götze vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat sich zu den kritischen und deutlichen Worten seines Cheftrainers Peter Stöger geäußert.

Gegenüber der "Sport Bild" betonte der 25-Jährige, dass er seinem Coach dankbar für dessen offene Worte sei und dafür "dass er mich auf meine Defizite hingewiesen hat." Des Weiteren versprach der Starspieler des BVB: "Ich werde stark daran arbeiten."

Nach dem sang- und klanglosen Ausscheiden der Schwarz-Gelben im Europa-League-Achtelfinale bei Red Bull Salzburg (0:0) bekam vor allem der Mittelfeldstratege die Unzufriedenheit seines Trainers Peter Stöger zu spüren. Nicht nur, dass Götze zur Halbzeitpause nach blasser Vorstellung vom Feld musste. Nach der Partie watschte der Österreicher seinen Weltmeister mit deutlicher Kritik ab: "Wenn gar nicht das umgesetzt wird, was wir machen wollten, müssen wir versuchen, anderen Jungs eine Möglichkeit zu geben", so der BVB-Coach in Götzes Richtung.

Der gescholtene Offensivmann selbst zeigte sich am Freitag kleinlaut und einsichtig: "Vielleicht sollten wir uns besser ganz schnell alle hinterfragen, ob das das Niveau ist, wie sich der BVB präsentiert. Wir sollten gemeinsam an einer positiven Entwicklung für alle und an der Umsetzung unserer Möglichkeiten arbeiten", forderte Götze von seinem gesamten Team einen schärferen Fokus auf die kommenden Aufgaben ein.

Nach dem Ausscheiden in der Europa League bleibt dem BVB nur noch ein Wettbewerb. In der Bundesliga rangiert Dortmund zwar weiterhin auf einem Champions-League-Platz, zeigte aber auch im deutschen Oberhaus in den letzten Wochen einige dürftige Vorstellungen. Am Sonntag geht es für den amtierenden Pokalsieger mit dem Heimspiel gegen Hannover 96 (ab 13:30 Uhr) weiter.