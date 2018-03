FIFA verschiebt Entscheidung zur Klub-WM

Die FIFA hat noch nicht über die Klub-WM entschieden

Das Council des Fußball-Weltverbandes FIFA hat noch keine Entscheidung über die Ausweitung der Klub-WM getroffen. "Wir werden weiter an dieser Idee arbeiten", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino nach der Council-Sitzung am Freitag in Bogota/Kolumbien.

Im Raum steht die Aufstockung auf 24 Teams und die Verlegung in den Sommer. Das Turnier würde dann nur alle vier Jahre und wahrscheinlich als Ersatz für den Confed Cup ausgetragen werden. Gegenstimmen dazu kamen zuletzt vor allem aus der Europäischen Fußball-Union (UEFA). In diesem Jahr findet die Klub-WM mit sieben Mannschaften im Dezember in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt.

Keine Entscheidungen gab es zudem bezüglich der Ideen eines großen U18-Turniers mit 48 Mannschaften und einer weltweiten Liga der Frauen-Nationalmannschaften.

Infantino hegt keine Zweifel an erfolgreicher WM

Derweil hat der FIFA-Präsident trotz der politischen Krise zwischen Russland und Teilen der Europäischen Union (EU) keine Zweifel an der erfolgreichen Austragung der WM (14. Juni bis 15. Juni). "Wir haben eine Fußball-WM zu organisieren, das wichtigste Sportereignis der Welt. Wir glauben, dass der Fußball die Menschen zusammenbringen kann", sagte der Schweizer: "Die politischen Probleme sollten der Politik überlassen werden."

Hintergrund der aktuellen Spannungen ist der Giftanschlag im englischen Salisbury auf den Ex-Spion Sergey Skripal. Die britische Premierministerin Theresa May macht Russland für den Anschlag verantwortlich. Großbritannien hat bereits mehrere Sanktionen verhängt, russische Diplomaten werden des Landes verwiesen.

Das FIFA-Council gab außerdem bekannt, dass die U17-Weltmeisterschaft 2019 in Peru stattfindet. Die U20-WM im gleichen Jahr wird in Polen ausgetragen.