Nach Stöger-Kritik: Fliegt Götze aus dem BVB-Kader?

Fliegt Mario Götze beim BVB aus dem Kader?

Nationalspieler Mario Götze könnte bei Borussia Dortmund nach seinem schwachen Auftritt beim Europa-League-Aus gegen Red Bull Salzburg eine Denkpause bekommen.

Wie "Bild" berichtet, droht dem 25-Jährigen beim Bundesligaspiel des BVB gegen Hannover 96 am Sonntag zumindest ein Platz auf der Bank. Das Blatt spekuliert allerdings, dass Götze womöglich sogar aus dem Kader fliegen und auf der Tribüne landen könnte.

Trainer Peter Stöger hatte den indisponierten Götze beim Rückspiel in Salzburg am Donnerstag (0:0) bereits zur Pause ausgewechselt. "Bei Mario waren wir einfach nicht zufrieden mit dem, was er angeboten hat. Die Dinge, die wir sehen wollten, nämlich ordentliches Passspiel, Bewegung auf gefährlichen Positionen und Tiefgang, da war gar nichts zu sehen", begründete der Österreicher im Anschluss an die Partie seine Maßnahme.

Götze selbst reagierte gegenüber "Sport Bild" inzwischen auf die Standpauke: "Ich bin dem Trainer dankbar, dass er mich auf meine Defizite hingewiesen hat und ich werde stark daran arbeiten."

Der WM-Finaltorschütze war nach seinen durchwachsenen Vorstellungen in den letzten Wochen auch nicht von Bundestrainer Joachim Löw für die anstehenden Länderspiele gegen Spanien und Brasilien nominiert worden. "Er hat ein unglaubliches Potenzial und ist ein Spieler, dem ich eigentlich auch vertraue. Aber im Moment ist er noch nicht in der Form, in der wir ihn uns wünschen", sagte Löw zur aktuellen Leistungsfähigkeit seines einstigen Lieblingsschülers.