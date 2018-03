Keita gesteht: "Timo Werner nervt mich"

Naby Keita scherzt viel mit Timo Werner

Mittelfeld-Star Naby Keita von Fußball-Bundesligist RB Leipzig sieht Deutschland bei der WM in Russland in der Favoritenrolle.

"Und das sage ich nicht, weil ich hier spiele", sagte der 23-Jährige der "Bild am Sonntag". "Aber ich schätze den deutschen Fußball sehr. Sie haben sehr viele gute, junge und entwicklungsfähige Spieler", meinte Keita.

Der Edeltechniker hat mit Guinea die WM verpasst. Zu seiner Heimat hat er nach wie vor guten Kontakt. "Meine Familie ist alles für mich, sie hat mir das hier erst möglich gemacht und mich immer unterstützt. Jetzt helfe ich ihnen. Aber auch anderen Menschen in meiner Heimat, die krank sind oder nichts zu essen haben", sagte Keita.

Obwohl Keita im Sommer zum FC Liverpool wechselt, feilt er weiter an seinem Deutsch - mit einem besonderen Sprachlehrer. "Timo Werner nervt mich immer und will Deutsch mit mir sprechen, und wir scherzen viel miteinander. Er ist so etwas wie mein heimlicher Lehrer", sagte Keita über den deutschen Nationalspieler.

Vorbild Thiago: "Solche Spieler mag ich"

Am Sonntag steht der heiß erwartete Vergleich mit dem designierten Meister Bayern München auf dem Programm. Keita hat mit dem Tabellenführer noch eine Rechnung offen.

"Bayern ist eine ganz große Nummer hier in Deutschland und für uns eine Herausforderung. Viermal haben wir gegen sie verloren. Das ist etwas, woran man immer etwas zu kauen hat, weil wir alles getan haben und es am Ende bislang nie gereicht hat", so der Afrikaner.

Zu einem Akteur des kommenden Gegners schaut Keita auf: "Thiago ist ein Spieler, der Ideen hat, er kann super mit dem Ball umgehen, setzt seine Mitspieler gut ein und will immer gewinnen. Solche Spieler mag ich."