Neapel zurück im Meisterschaftsrennen

Der SSC Neapel hat sich im Titelkampf zurückgemeldet

Die italienische Fußball-Meisterschaft ist wieder spannend. Nachdem Juventus Turin am 29. Spieltag beim 0:0 gegen Ferrara patzte, gewann Verfolger SSC Neapel am Sonntag seine Partie gegen Genua mit 1:0.

Durch den Sieg verkürzte Napoli (73 Punkte) den Rückstand auf die Alte Dame auf zwei Zähler. Mann des Tages war der Spanier Raúl Albiol, der in der 72. Minute den Siegtreffer erzielte. Nach zwei Spielen in Folge ohne Dreier meldete sich das Team von Trainer Maurizio Sarri durch den Erfolg im Kampf um den Scudetto zurück. Am 34. Spieltag kommt es in Turin zum direkten Duell der beiden Titelanwärter.

Die AS Roma festigte derweil ihren dritten Tabellenplatz durch einen 2:0-Sieg gegen den FC Crotone. Stephan El Shaarawy (39.) und Radja Nainggolan (75.) trafen für den Hauptstadtklub, der mit 59 Zählern vier Punkte vor Inter Mailand (ein Spiel weniger) liegt.