Max über Ausland-Wechsel: "Das ist etwas Reizvolles"

Philipp Max ist der Dauerbrenner schlechthin beim FC Augsburg

Philipp Max gehört in der laufenden Spielzeit zum absoluten Leistungsträger beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Nicht zuletzt seine 13 Torvorlagen - mit deutlichem Vorsprung Ligabestwert - belegen seine Wichtigkeit für den Tabellenzehnten.

Schon in der letzten Transferperiode im Winter soll der 24-Jährige nach seiner starken Hinrunde Begehrlichkeiten im In- und Ausland geweckt haben. Neben dem Bundesliga-Konkurrenten FC Schalke 04 wurde Max unter anderem mit dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht.

Dass ihn gerade die englische Premier League durchaus reizt, ist für den offensiv spielenden Linksverteidiger kein Geheimnis. "Natürlich beschäftigt man sich auch mit ausländischen Ligen und sieht die Besten der Welt gegeneinander spielen. Das ist etwas Reizvolles", meinte Max im Gespräch mit dem "kicker". Dennoch wolle er zunächst weiterhin "kleine Brötchen backen" und Schritt für Schritt gehen.

Max: "Nationalmannschaft ist das Nonplusultra"

Die nächste Sprosse auf der Karriereleiter könnte vor dem Wechsel zu einem größeren Klub noch die Einladung zur Nationalmannschaft sein. Für die Freundschaftsspiele gegen Spanien (23. März) und Brasilien (27. März) ist der Sohn des einstigen Bundesliga-Torjägers Martin Max zwar erneut nicht berücksichtigt worden.

Der Augsburger träumt dennoch von einer künftigen Laufbahn im DFB-Dress: "Natürlich ist die Nationalmannschaft das absolute Nonplusultra. Wer als Kind mit dem Fußballspielen anfängt, träumt davon. Aber ich beschäftigte mich weiterhin nicht zu sehr damit."

Über seine laufende Saison bei den bayrischen Schwaben kann Philipp Max derweil selbst manchmal nur staunen. Mit 74 Torschussvorlagen ist er einer der mannschaftsdienlichsten Spieler der gesamten Bundesliga. Es sind statistische Werte, die den Außenverteidiger weiter anspornen: "Das ist etwas ganz Besonderes. Ich definiere mich schon immer als offensiver Außenverteidiger, aber so viele Vorlagen waren nicht zu erwarten", so Max im "kicker".

Für seine 13 Torvorlagen brauchte er in der gegenwärtigen Spielzeit 27 Einsätze. Er stand damit in jedem Bundesligaspiel der Augsburger in 2017/2018 auf dem Rasen.