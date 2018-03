ÖFB-Team in erster Einheit ohne Sextett

Die Neulinge Schlager und Zulj beim ÖFB-Trainingslager

Ohne die am Sonntag noch im Einsatz befindlichen Profis hat Österreichs Nationalmannschaft die erste Trainingseinheit vor den anstehenden Länderspielen absolviert. David Alaba, Julian Baumgartlinger, Maximilian Wöber, Andreas Ulmer, Stefan Lainer und Stefan Ilsanker blieben am Montagabend im Hotel, während die Kollegen am Trainingsplatz neben der Klagenfurter Wörthersee-Arena trainierten.

15 Feldspieler, darunter der nachnominierte Stefan Hierländer, und drei Torleute absolvierten bei frostigen Temperaturen vor den Augen von Teamchef Franco Foda ihr Programm. Das vorerst geschonte Sextett soll am Dienstag ins Training einsteigen, wenn zwei Einheiten geplant sind. Österreich trifft am Freitag (20.45 Uhr) im Wörthersee-Stadion auf Slowenien und am 27. März (20.30 Uhr) auswärts auf Luxemburg.

