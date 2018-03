Florenz benennt Sportzentrum nach verstorbenem Astori

Il Presidente della Fiorentina Mario #Cognigni a #Mediaset nel pregara di #TorinoFiorentina ha dichiarato: "Intitoleremo il centro sportivo a #DavideAstori" #DA13

A post shared by 📷 ACF Fiorentina 📷 (@acffiorentina) on Mar 18, 2018 at 6:42am PDT