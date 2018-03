Bau von DFB-Akademie soll noch 2018 beginnen

Friedrich Curtius äußert sich zur neuen DFB-Akademie

Die Spitze des Deutschen Fußball-Bund (DFB) hat bekräftigt, noch im laufenden Jahr mit den Bauarbeiten für seine neue Akademie in Frankfurt/Main beginnen zu wollen.

"Die Abrissarbeiten laufen. Im Juni will uns die Stadt das Gelände übergeben. Ich bin zuversichtlich, dass wir in 2018 den Grundstein legen können", sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius bei der Gala zum Abschluss des Fußballlehrer-Lehrgangs am Montag im Frankfurter Vorort Gravenbruch.

Der Bau soll 150 Millionen Euro kosten. Spätestens Anfang 2021 soll der Umzug auf das Gelände der ehemaligen Galopprennbahn im Stadtteil Niederrad erfolgen. Ursprünglich hatte der DFB mit Kosten von 109 Millionen Euro kalkuliert. Dem Projektbeginn war ein jahrelanger Rechtsstreit der Stadt Frankfurt/Main gegen den Renn-Klub vorausgegangen, der erst im September 2017 mit einem Machtwort des Bundesgerichtshofs beendet wurde.