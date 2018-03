Letztes Spiel gegen Slowenien war "Dämpfer"

Ein enttäuschender Abend vor 21 Jahren in Linz

Das österreichische Nationalteam hat noch nie gegen Slowenien gewonnen. Das bisher einzige Länderspiel gegen den südlichen Nachbarn ging am 18. März 1997 mit 0:2 verloren. "Das war vielleicht der Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt", hatte der damalige Teamchef Herbert Prohaska nach der erschreckend schwachen Vorstellung im Test in Linz gesagt. Er sollte recht behalten.

Zwar verlor die ÖFB-Auswahl auch das folgende WM-Qualifikationsspiel in Schottland (0:2), danach blickte sie aber nicht mehr zurück. Es folgten sechs Siege in Serie und Österreichs bisher letzte WM-Teilnahme 1998 in Frankreich. Wie am Freitag in Klagenfurt war der Test gegen die Slowenen auch vor 21 Jahren (mit dem nunmehrigen ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel in der Abwehr) der Jahresauftakt für das Nationalteam gewesen.

>> Liveticker Österreich gegen Slowenien

In den drei vergangenen Jahren haben die Österreicher ihre ersten Länderspiele des Kalenderjahres jeweils gewonnen. Einem 5:0-Kantersieg 2015 in Liechtenstein folgte 2016 ein 2:1 im EM-Test gegen Albanien. Im Vorjahr besiegten die Österreicher zum Jahresauftakt in der WM-Qualifikation in Wien die Republik Moldau mit 2:0. Die Tore erzielten Marko Arnautovic (75.) und der mittlerweile aus dem Nationalteam zurückgetretene Martin Harnik (90.).

Die Gesamtbilanz des ÖFB-Teams in Jahresauftaktspielen seit 1945 ist leicht negativ. 27 Siegen stehen 16 Remis und 30 Niederlagen gegenüber. Das Torverhältnis lautet 98:101. Seit 2010 ist es für die Österreicher im jeweils ersten Länderspiel des Jahres aber besser gelaufen: Die einzigen beiden Niederlagen bei fünf Siegen in diesem Zeitraum setzte es jeweils auswärts - 2011 in den Niederlanden (1:3) und 2013 in Wales (1:2).

Klagenfurt zuletzt ein guter Boden

In Klagenfurt ist das ÖFB-Team drei Partien ungeschlagen. Die Bilanz am Wörthersee ist mit drei Siegen, zwei Remis und fünf Niederlagen (Torverhältnis 9:13) aber ebenfalls negativ. In bisher zehn Länderspielen in Kärnten blieben die Österreicher erst einmal ohne Gegentor - im September 2007 gegen Japan (0:0). In diesem Jahr wartet in Klagenfurt am 2. Juni auch noch ein Test gegen Weltmeister Deutschland auf die Auswahl von Teamchef Franco Foda.

apa