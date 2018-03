So sieht City-Star Gündogan seine Rolle im DFB-Dress

Will auch in der Nationalmannschaft endlich ein wichtiger Faktor werden: Ilkay Gündogan

Ilkay Gündogan vom englischen Spitzenverein Manchester City hofft darauf, im laufenden WM-Jahr auch in der Nationalmannschaft endlich zu einem wichtigen Faktor werden zu können.

Gegenüber der TV-Sendung "100% Bundesliga - Fußball bei NITRO" bestätigte der Mittelfeldstar des souveränen Premier-League-Spitzenreiters, dass er im Nationaldress für sich persönlich noch viel Luft nach oben sieht: "Es ist schwierig für mich, meine persönliche Rolle innerhalb der Mannschaft zu definieren. Kann ich momentan auch gar nicht, da ich viel verpasst habe in den letzten Jahren."

Vor den Freundschaftsspielen der DFB-Elf gegen Spanien (Freitag ab 20:45 Uhr) und Brasilien (kommenden Dienstag ab 20:45 Uhr) will sich Gündogan weiterhin in Bescheidenheit üben und sich mit guten Trainingsleistungen bei Bundestrainer Joachim Löw empfehlen.

"Ich gehe schon davon aus, dass ich meine Einsätze bekommen werde. Ich fühle mich aber nicht in der Position, hohe Ansprüche stellen zu müssen", so der 27-jährige Ex-Profi vom Bundesliga-Klub Borussia Dortmund, der in dieser Saison bereits 38 Pflichtspiele für ManCity absolvierte. In den letzten Wochen überzeugte er auf der Insel mit starken Leistungen, stand unter anderem in den Spitzenspielen gegen den FC Chelsea und den FC Arsenal 90 Minuten lang auf dem Rasen.

Gündogans Karriere in der Nationalmannschaft liest sich derweil noch überschaubar. Nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Verletzungen wurde der Kreativspieler bisher bei keinem großen Turnier vom Bundestrainer berücksichtigt und bringt es trotz seines mittleren Alters auf nur 22 Länderspiele.