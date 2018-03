Julian Draxler verdient derzeit sein Geld in der französischen Ligue 1

Fußball-Weltmeister Julian Draxler wird Duft-Botschafter für Boss Parfums. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Mittelfeldspieler des französischen Spitzenklubs Paris St. Germain werde "in einem exklusiven Kreis inspirierender Männer an der Spitze der Fußballkampagne" der Marke agieren.

"Wir alle gehen unseren eigenen Weg, und Erfolg bedeutet für jeden Einzelnen etwas anderes. Für mich sind Leidenschaft, Respekt und Integrität sehr wichtig, und ich gebe immer mein Bestes, um mein Leben nach diesen Werten zu leben - im sportlichen Wettkampf ebenso wie privat", sagte Draxler.