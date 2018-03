ÖFB-Nachwuchsteams kämpfen um EM-Tickets

Thierno Ballo und Amir Abdijanović: Voller Fokus auf die Eliterunde

Österreichs Fußball-Nachwuchs kämpft dieser Tage gleich an mehreren Fronten um EM-Endrunden-Tickets. Die rot-weiß-rote U17-Auswahl tritt als Gastgeber des Eliterunden-Gruppe-6-Turniers in der Steiermark an. Gegner sind dabei Dänemark, Bosnien-Herzegowina und Frankreich. Die ÖFB-U19 muss hingegen in der Fremde bestehen, misst sich in Dänemark neben dem Veranstalter auch mit der Türkei und Bosnien-Herzegowina.

U17-Teamchef Rupert Marko hat sein Team seit Donnerstag versammelt, am Mittwoch (18.30 Uhr) erfolgt in Rohrbach an der Lafnitz gegen die Dänen das Auftaktspiel. Gegen Bosnien wird am Samstag (18.30) in Bad Waltersdorf gespielt, gegen Frankreich zum Abschluss am 27. März (18.30) ist wieder Rohrbach als Austragungsort an der Reihe. "Ein fantastisches Los, wir freuen uns auf drei unglaublich starke Gegner", sagte Marko. Neben den Gruppensiegern qualifizieren sich auch die sieben besten von acht Zweitplatzierten für die EM in England (4. bis 20. Mai).

Bei der U19 gibt Coach Martin Scherb sein Pflichtspieldebüt am Mittwoch (15.00) gegen die Türkei. Am Samstag (13.00) wartet Bosnien, am 27. März (14.00) Dänemark. Alle Partien werden in Silkeborg ausgetragen. Für die ÖFB-Auswahl zählt in einer laut Scherb "ausgeglichenen Gruppe ohne Topfavoriten" nur Rang eins. "Wir wollen die Gruppe gewinnen", betonte der 48-jährige Ex-Altach-Coach. Nur die sieben Gruppensieger haben ein Ticket für die EM in Finnland (16. bis 29. Juli) in der Tasche.

Für die EM qualifizieren wollen sich auch die weibliche U17 und U19. Die U17 startete am Montag mit einem 0:0 gegen die Türkei ins Turnier in Bosnien. Am Donnerstag (15.00) geht es in Bijeljina gegen die Gastgeber, am Sonntag (15.00) noch gegen Polen. Nur die Gruppensieger sind bei der EM in Litauen (9. bis 21. Mai) dabei. Die U19 ist erst Anfang April im Einsatz. Am 2. April (16.00) geht es gegen Gastgeber Irland, am 5. April (16.00) gegen die Türkei und am 8. April (15.00) gegen Favorit Spanien. Auch hier wird nur der Gruppensieger mit einem EM-Ticket belohnt. "Alle vier Teams haben eine realistische Chance, sich für die EURO zu qualifizieren", sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel.

>> Scherb: "Auswahltrainer fühlt sich gut an"

apa