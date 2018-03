La Liga lockt! Valencia nimmt Schalke-Stars ins Visier

Thilo Kehrer (M.) hat längst ausländische Vereine auf sich aufmerksam gemacht

Die herausragenden Leistungen des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 in den letzten Wochen werden im Ausland weiterhin mit großem Interesse verfolgt. Nach einem jüngsten Medienbericht soll der spanische Erstligist FC Valencia nun gleich auf drei Akteure der Königsblauen ein Auge geworfen haben.

So machte das spanische Online-Magazin "superdeporte.es" das Trio Matija Nastasic, Thilo Kehrer und Marko Pjaca als potenzielles Transferziel des einstigen Meisters der Primera División aus.

Die Blanquinegros spielen aktuell eine beeindruckende Saison in Spaniens Fußball-Oberhaus und liegen nach 29 Spieltagen nur einen Zähler hinter Champions-League-Sieger und Titelverteidiger Real Madrid. Für das kommende Jahr, in dem mit großer Sicherheit nach jahrelanger Abstinenz wieder in der Königsklasse gespielt wird, treiben die Klub-Verantwortlichen um Sportdirektor Mateu Alemany die Kaderplanung voran.

Pjaca bis zum Sommer von Turin ausgeliehen

Vor allem die Defensivspieler Nastasic und Kehrer sollen das Interesse der Valencianer geweckt haben. Die beiden haben in der laufenden Saison einen Großteil der Gelsenkirchener Pflichtspiele bestritten und gelten als wichtige Säulen im System von Cheftrainer Domenico Tedesco.

U-Nationalspieler Kehrer besitzt auf Schalke nur noch Vertrag bis 2019, könnte also im Sommer zum letzten Mal eine hohe Ablösesumme generieren. Auch Innenverteidiger Nastasic ist nur noch eine weitere Saison an den S04 gebunden, soll außerdem eine Ausstiegsklausel über zehn Millionen Euro in seinem Kontrakt stehen haben.

Marko Pjaca spielt in der Rückrunde ohnehin nur auf Leihbasis bei den Königsblauen und verlässt den Tabellenzweiten Stand jetzt im Sommer ohnehin wieder in Richtung Juventus Turin.

Ob es Schalkes Sportvorstand und Kaderplaner Christian Heidel gelingen wird, das umworbene Trio zu halten, werden die kommenden Wochen zeigen.