Bericht: BVB hat Tah und Weiser im Visier

Im Visier des BVB? Mitchell Weiser (li.) und Jonathan Tah

Wildert der BVB in der Sommerpause auf der Suche nach Verstärkungen in der Fußball-Bundesliga? Angeblich stehen Jonathan Tah von Bayer Leverkusen und Mitchell Weiser von Hertha BSC ganz oben auf der Liste der Dortmunder.

Nach "Sport-Bild"-Informationen will der Vizemeister in der Defensivabteilung zur kommenden Saison deutlich nachbessern. Nach dem vermeintlichen BVB-Interesse an Kölns Linksverteidiger Jonas Hector, würden Tah (22) und Weiser (23) auch perspektivisch ins propagierte Beuteschema der Dortmunder passen.

Beide Spieler haben bei ihren aktuellen Vereinen noch langfristige Verträge, die laut dem Fachmagazin allerdings mit einer Ausstiegsklausel versehen sind. Für Innenverteidiger Tah müsste der BVB demzufolge 25 Millionen Euro nach Leverkusen überweisen. Weiser, auf der rechten Außenbahn auf allen Positionen einsetzbar, soll die Hauptstadt für 13 Millionen Euro verlassen können.

Zuletzt wurde Weiser selbst mit Leverkusen in Verbindung gebracht. Der ehemalige U21-Nationalspieler traf sich erst kürzlich mit Bayer-Manager Jonas Boldt in einem Berliner Café.

Nicht nur sportlich, sondern auch perspektivisch könnte ein Transfer der beiden jungen Spieler Sinn ergeben. Mit Lukasz Piszczek (33), Sokratis (29), Ömer Toprak (28) und Kapitän Marcel Schmelzer (30) ist die aktuelle Stamm-Besetzung in der Defensive der Schwarz-Gelben eine der älteren in der Bundesliga.

Dass die Dortmunder Verantwortlichen im Sommer personell nachjustieren wollen, kündigte Sportdirektor Michael Zorc am vergangenen Sonntag an: "Wir wissen, dass es Veränderungen im Kader geben muss und am Ende auch geben wird. Das ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben", sagte der 55-Jährige bei "Eurosport"