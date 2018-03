Bericht: Lewandowski-Berater einig mit Real Madrid

Wechselt Robert Lewandowski zu Real Madrid?

Seit Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte, Robert Lewandowski vom FC Bayern könnte den deutschen Fußball-Rekordmeister in Richtung Real Madrid verlassen. Glaubt man den spanischen Medien, wird der Poker nun konkret.

Real-Coach Zinédine Zidane hat demnach sein Okay für eine Verpflichtung Lewandowskis gegeben, berichtet "AS". Damit aber nicht genug: Dem Blatt zufolge haben die Königlichen mit Lewandowski-Berater Pini Zahavi bereits eine grundlegende Einigung über den Wechsel erzielt. Kontakt zu den Bayern habe man jedoch noch nicht aufgenommen.

Ende Februar stellte Lewandowski Zahavi als neuen Berater vor und befeuerte damit auch die Spekulationen um einen Abschied nach Madrid. "Ihn wollen die besten Vereine der Welt haben. Real Madrid? Wir werden sehen", äußerte sich Zahavi, dem sehr gute Beziehungen mit den Königlichen nachgesagt werden, damals vielsagend gegenüber "Reviersport".

100 Mio. plus James

"AS" berichtet, dass Madrid darauf hofft, Lewandowski nun für eine Ablöse in Höhe von etwa 100 Millionen Euro zu verpflichten. Eventuell sollen die Spanier zudem auf die 42 Millionen Euro verzichten, die Bayern im kommenden Sommer für James Rodríguez zahlen müsste, sollten die Münchner einen Kauf des Leihspielers in Betracht ziehen.

Dass ein solches Angebot reichen wird, darf allerdings bezweifelt werden. Lewandowski ist absoluter Leistungsträger der Bayern und besitzt noch einen Vertrag bis Ende Juni 2021. Dem "kicker" zufolge haben sich Uli Hoeneß und Co. intern bereits auf ein Wechselverbot für den Polen geeinigt.

Von einem Kauf von Harry Kane von Tottenham Hotspur soll Real hingegen Abstand genommen haben. Grund sind angeblich die enormen Ablöse- und Gehaltsforderungen.