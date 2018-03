WM-Aufgebot: Khedira rechnet mit Härtefällen

Sami Khedira muss sich um sein WM-Ticket keine Sorgen machen

Fußball-Weltmeister Sami Khedira von Juventus Turin erwartet bei der Nominierung des WM-Kaders der deutschen Nationalmannschaft prominente Härtefälle.

"Es geht ja nicht nur darum, 23 Topspieler zusammenzubekommen, sondern es muss auch von den Charakteren und den Positionen stimmen", sagte der Mittelfeldspieler im "Sport Bild"-Interview. "Grundsätzlich können wir uns über die große Auswahl freuen. Doch am Ende wird es auch den einen oder anderen treffen, der es verdient hätte, mit zur WM zu kommen."

Für die Weltmeister von 2014 sei von Bundestrainer Joachim Löw "kein Freifahrtschein" zu erwarten: "Ich bin froh, dass ich als Spieler nicht entscheiden muss, wer da am Ende mitfährt."

Shkodran Mustafi vom FC Arsenal scheint derzeit von der Kandidatenliste gerutscht zu sein - doch er gibt sich kämpferisch. "Klar ist es mein Ziel, bei der WM dabei zu sein, aber das ist jetzt nicht der finale Kader."

Der 25-Jährige war nicht für die Länderspiele gegen Spanien und Brasilien nominiert worden. Löw wird sein vorläufiges Aufgebot für die WM in Russland am 15. Mai in Dortmund benennen.