Malcom: Bayern-Wechsel "vielleicht bald Realität"

Malcom träumt von einem Wechsel zu Bayern München

Seit Wochen wird der brasilianische Außenstürmer Malcom vom französischen Erstligisten Girondins Bordeaux mit einem Wechsel zu verschiedenen Top-Klubs Europas in Verbindung gebracht - darunter auch Fußball-Bundesligist Bayern München. Jetzt äußerte sich Malcom selbst zu den Spekulationen.

"Bayern ist einer der größten Klubs auf der Welt. Es wäre ein Traum, eines Tages dort zu spielen. Jeder kennt den FC Bayern München", schwärmte der 21-Jährige bei "Sky" und ergänzte: "Es macht mich sehr glücklich, dass sie über mich nachdenken. Ich werde weiter hart an mir arbeiten, damit - wer weiß - ein Wechsel nach München vielleicht bald Realität wird."

Die "Sport Bild" hatte bereits Ende Februar von einer Einigung zwischen Malcom und Bayern München berichtet. Demnach gab es bereits ein Treffen zwischen Klubführung und Berateragentur des Spielers. Beide Parteien sollen sich dabei auf die Rahmenbedingungen eines Fünfjahresvertrags geeinigt haben.

Doch Bayern-Trainer Jupp Heynckes dämpfte die Hoffnungen. "Ich denke nicht, dass hier Interesse besteht. Den stellt man immer ins Schaufenster und keiner beißt an", stellte der 72-Jährige klar. Laut "Sky" sollen keine weiteren Gespräche stattgefunden haben.

Malcom braucht "neue Herausforderung"

Auch auf der Insel ist Malcom im Gespräch. Tottenham Hotspur und der FC Arsenal sollten die Fühler bereits nach dem Youngster ausgestreckt haben. "Die Premier League ist auch eine sehr interessante Option. In England würde ich sicher gut zurechtkommen", zeigte sich der Shootingstar von dem Interesse geschmeichelt.

Dass er Bordeaux am Saisonende verlassen wird, gilt als sicher. "Ich glaube, dass es an der Zeit ist. Ich habe hier gute Arbeit geleistet und bin Bordeaux dankbar. Ich brauche jetzt aber eine neue Herausforderung, muss mir neue Ziele stecken", erklärte Malcom.

Auch sein Klub stellte bereits in Aussicht, das Top-Talent im Falle eines passenden Angebots ziehen zu lassen. Die Forderungen sollen bei 50 Millionen Euro plus Bonuszahlungen von bis zu zehn Millionen Euro liegen. Vertraglich ist der bevorzugt als Linksaußen eingesetzte Offensivmann noch bis 2021 an Girondins gebunden.