Alexis Sánchez bei United isoliert - Abgang im Sommer?

Bei Manchester United bislang gefloppt: Alexis Sánchez

Manchester United befürchtet, dass Alexis Sánchez sich nach seinem Wechsel vom FC Arsenal nicht richtig im Verein einlebt. Verantwortliche sehen bereits Parallelen zu Ángel Di María, ein Abgang im Sommer ist offenbar nicht ausgeschlossen.

Alexis Sánchez droht bei seinem neuen Klub zum Flop zu werden. Dem 29-jährigen gelang in seinen ersten zehn Pflichtspielen für Manchester United lediglich ein Tor. Beim Pokalsieg gegen Brighton am vergangenen Samstag saß der bestbezahlte Spieler der Premier League erstmals auf der Bank.

In Manchester gilt der Chilene laut "Daily Mail" als als mürrischer Einzelgänger. Im Team der Red Devils sei Sánchez isoliert, in der Kantine esse der Offensivspieler regelmäßig alleine. "Er macht den Eindruck, als wollte er nicht hier sein. Er wirkt wie ein einsames Kind", zitiert das Blatt eine klubnahe Quelle.

Teamkollegen seien zudem darüber verwundert, dass ein extrem talentierter Spieler wie Sánchez zwar im Training regelmäßig glänze, diese Leistung in den Spielen aber nicht bestätigen könne. Die hohe Last von Sanchez' Gehalt (umgerechnet rund 686.000 Euro pro Woche) könnte nach Ansicht der Klubführung außerdem weitere Transferaktivitäten in der Sommerpause hemmen.

Intern werden längst Parallelen zu Ángel Di María gezogen, der 2014 für die damalige Rekordablöse von 75 Millionen Euro zu United wechselte, den Klub aber nach nur einer enttäuschenden Saison wieder in Richtung Paris Saint-Germain verlassen musste - ein Schicksal, das nach nur einem halben Jahr nun auch Alexis Sánchez drohen könnte.