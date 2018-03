Didavi über Abstiegskampf: "Druck von allen Seiten"

Daniel Didavi vom VfL Wolfsburg berichtet vom großen Druck im Abstiegskampf

Spielmacher Daniel Didavi vom VfL Wolfsburg hat den großen Druck im Bundesliga-Abstiegskampf geschildert.

"Es ist schwierig abzuschalten. Ich mache mir Gedanken, was wir falsch machen", sagte Didavi gegenüber "Sport Bild". "Die Belastung spürst du jeden Tag. Du bekommst Druck von allen Seiten, aus den Medien, von Fans, innerhalb des Vereins. Man ist nicht mehr man selbst".

In der schwierigen sportlichen Lage der Wolfsburger "kann ich keinem Fan erklären, dass ich in meiner Freizeit rausgehe und Spaß habe. Da hat man sich einzuschränken", so der 28-Jährige weiter. "Im Moment fällt es schwer, Spaß am Fußball zu haben. Das ist jetzt harte Arbeit, und man nimmt es auch mit ins Privatleben. Aber wir jammern nicht."

An seine frühere Spielfreude kann der technisch starke Offensivspieler aktuell nur noch selten anknüpfen, "Hurra-Fußball ist nicht mehr gefragt", sagte Didavi. Stets habe er "Angst, Fehler zu machen".

Wolfsburg belegt Tabellenplatz 15, punktgleich mit dem FSV Mainz 05 auf dem Relegationsplatz. Lediglich fünf Zähler trennen die Wölfe noch vom wiedererstarkten 1. FC Köln auf Rang 17.