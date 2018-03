Hector: Macht Bayern dem BVB Konkurrenz?

Jonas Hector soll beim deutschen Rekordmeister auf dem Zettel stehen

Neben dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund soll auch der deutsche Branchenprimus FC Bayern München an einer Verpflichtung von Nationalspieler Jonas Hector interessiert sein.

Das Fachmagazin "kicker" berichtete am Mittwochabend darüber, dass der Bundesliga-Tabellenführer den Außenverteidiger des abstiegsbedrohten 1. FC Köln an die Isar locken will.

Demnach haben die Bayern-Verantwortlichen bereits Kontakt zu Hector aufgenommen, der sich aktuell mit der Deutschen Nationalmannschaft zur Länderspiel-Vorbereitung in Düsseldorf befindet.

FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic will den Linksverteidiger offenbar im Falle eines Kölner Abstiegs nach München lotsen, wo er als Backup für Weltklasse-Spieler David Alaba aber wohl keine allzu großen Spielanteile bekäme.

Interessant soll Hector neben seinen sportlichen Qualitäten vor allen Dingen aus finanziellen Gründen sein. Verpassen die Domstädter den Klassenerhalt, darf das Eigengewächs den Klub dank einer Ausstiegsklausel für geschätzt sieben bis acht Millionen Euro verlassen.

Schon 35 Länderspiele absolviert

Jonas Hector ist nicht nur beim 1. FC Köln eine echte Konstante. Auch in der Nationalmannschaft hat sich der Linksfuß einen Stammplatz erkämpft und nach der WM 2014 die meisten Länderspiele aller DFB-Akteure absolviert.

Neben den Bayern wurde zuletzt auch Borussia Dortmund immer wieder mit dem Defensivmann, der zuletzt in Köln auch auf der Sechserposition eingesetzt wurde, in Verbindung gebracht.