Arnold teilt gegen Ex-VfL-Coach Schmidt aus

Maximilian Arnold ist nicht gerade positiv auf Martin Schmidt (re.) zu sprechen

Maximilian Arnold ist Führungsspieler und Sprachrohr beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Jetzt hat sich der 23-Jährige kritisch zum plötzlichen Rücktritt von Trainer Martin Schmidt geäußert, der die Wölfe im Februar nach nur fünf Siegen aus 22 Pflichtspielen mitten im Abstiegskampf verlassen hatte.

Vom "kicker" gefragt, ob er den Rücktritt des 50-Jährigen nachvollziehen könne, sagte Arnold: "Nein, das konnte ich nicht." Das Ganze sei für das Team "total überraschend" gekommen. Kontakt zum Fußballlehrer habe es ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gegeben.

Allerdings hätte Arnold wohl ohnehin kein gesteigertes Interesse gehabt, sich mit Schmidt auszutauschen. "Er wird schon seine Gründe gehabt haben", kommentierte der 23-Jährige lapidar und setzte eine Breitseite in Richtung des 50-Jährigen: "Ich kann nur sagen, dass ich es nicht gut finde, einen Verein in einer solchen Phase zu verlassen."

"Ich hatte vorher noch nie einen solchen Druck verspürt"

Nun möchte Arnold, der mit dem VfL Wolfsburg weiterhin mitten im Abstiegskampf steckt, vermeiden, dass der Klub wie schon im letzten Jahr in die Relegation muss. "Wenn wir uns auf unsere Stärken und unsere Qualität, die wir nach wie vor haben, besinnen und die richtige Einstellung an den Tag legen, dann schaffen wir das", betonte der Mittelfeldmann und fügte an: "Ich hoffe, dass es auch hilft, dass einige von uns diese Situation schon aus dem Vorjahr kennen."

Den Spielen um Alles oder Nichts möchte der 23-Jährige, der bereits seit neun Jahren für die Niedersachsen aktiv ist, unbedingt aus dem Weg gehen. Die Erfahrungen aus der letzten Saison will Arnold nicht noch einmal durchleben. "Ich hatte vorher noch nie einen solchen Druck verspürt. Bundesliga, Champions League oder das U-21-EM-Finale, das ist ein anderer, ein positiverer Druck. Das war reiner negativer Druck."