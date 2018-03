Alex Meier bei Eintracht Frankfurt im Wartestand

Blickt in eine ungewisse Zukunft: Alexander Meier

Die Zukunft von Kapitän Alexander Meier beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist nach wie vor ungewiss.

Gespräche über eine Vertragsverlängerung des 35-Jährigen, der kürzlich nach fast zehnmonatiger Verletzungspause sein Comeback in einem Testspiel gefeiert hatte, stehen noch aus.

"Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Klar ist aber auch, dass ich nicht so lange in der Reha war, um nur noch einmal auf dem Platz zu stehen", sagte Meier, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, gegenüber "Amazon Music": "Ich will noch weiterspielen. Mit dem Karriereende kann ich mich später beschäftigen."

Trotz seines fortgeschrittenen Alters hält sich Meier noch für konkurrenzfähig. "Ich denke, wenn ich schmerzfrei bin, bin ich noch fit genug für die Bundesliga. Mir macht der Fußball noch zu viel Spaß, als dass ich mir vorstellen kann aufzuhören", sagte der Angreifer: "Solange ich die Qualität habe, auf diesem Level zu spielen, werde ich weitermachen."

Der Fanliebling geht seit 2004 für die Eintracht auf Torejagd und erzielte seither 118 Treffer.