Barca-Legende schwärmt vom FC Bayern

Xavi hat sich als Fan vieler Bayern-Stars geoutet

Unglaubliche 16 Jahre hat Welt- und Europameister Xavi im Mittelfeld des spanischen Fußball-Erstligisten FC Barcelona die Fäden gezogen. Bis heute gilt der Katalane als einer der intelligentesten Fußballer aller Zeiten. Umso höher ist das überschwängliche Lob des mittlerweile 38-Jährigen für den FC Bayern München einzuordnen.

Im Interview mit der "Sport Bild" schwärmt der Routinier, der seine ruhmreiche Karriere in Katar bei Al Sadd ausklingen lässt, vom Starensemble des deutschen Rekordmeisters.

"Für mich stehen vier Mannschaften auf einer Stufe: FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City und Bayern München", antwortete Xavi auf die Frage nach seinem Favoriten auf den Champions-League-Titel. Die Stärke der Deutschen beruht nach Meinung des 134-fachen Nationalspielers vor allen Dingen auf der Arbeit von Trainer Jupp Heynckes.

"Er wird von jedem in der Fußball-Welt respektiert, und diesen Respekt merkt man auch seiner Mannschaft an. Er hat wieder für Ordnung gesorgt: Bayern ist defensiv stabiler, hat ein gutes Aufbauspiel", lobte Xavi, der den Münchnern viel zutraut: "Das erinnert mich an 2013. Die Bayern sind auf dem Weg, ihre Triple-Form wiederzufinden!"

Lobeshymne auf Kimmich

Für einen ehemaligen Teamkollegen aus der Selección hat er besonders warme Worte übrig: "Javi Martínez ist ein wichtiger Baustein, im defensiven Mittelfeld einer der besten Spieler in Europa. Er hätte es verdient, wieder in die spanische Nationalelf berufen zu werden. Er muss mit zur WM."

Auch andere FCB-Stars haben es ihm angetan. "Thomas Müller, der immer irgendwie Tore macht, Robert Lewandowski. Und: Joshua Kimmich!", zählte Xavi auf. Letzterer verstehe das Spiel und sei "unglaublich variabel. Kimmich kann in der Abwehr spielen, aber genauso im zentralen Mittelfeld. Das wird auch seine Position der Zukunft sein."