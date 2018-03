Nastasic knüpft Schalke-Verbleib an CL-Quali

Matija Nastasic könnte dem FC Schalke nun doch erhalten bleiben

Noch vor knapp einer Woche berichtete die "Sport Bild", dass Matija Nastasic seinen Abschied vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 vorbereitet. Nun äußerte sich der Innenverteidiger selbst zu den Spekulationen.

"Ehrlich gesagt, hoffe ich, dass wir auf dem zweiten Platz bleiben und nächstes Jahr dadurch in der Champions League spielen", erklärte Nastasic in einem Interview mit der serbischen Zeitung "Blic".

"Dies würde meinen Verbleib erleichtern und wäre im Einklang mit meinen Ambitionen", machte der Serbe den Königsblauen Hoffnung. Aktuell befinden sich die Schalker auf dem zweiten Tabellenplatz der Bundesliga und damit auf Königsklassen-Kurs.

Der Vertrag von Nastasic bei den Knappen läuft noch bis 2019. Die "Sport Bild" hatte in der vergangenen Woche vermeldet, dass der 24-Jährige einen Abschied in Richtung Premier League in Betracht zieht. Der Abwehrmann könne S04 nach der Saison für zehn Millionen Euro verlassen.

Doch nun kündigte Nastasic Verhandlungen mit der Klubführung an. "Auf Schalke habe ich noch ein Jahr Vertrag und es wird mit den Verantwortlichen sicherlich Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung geben. Erst einmal warten wir bis Saisonende ab", so der Nationalspieler.

Zuletzt hatte das spanische Online-Magazin "superdeporte.es" Nastasic mit einem Wechsel zum spanischen Erstligisten FC Valencia in Verbindung gebracht.