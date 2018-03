Frankfurt-Ass Crnogorcevic wechselt in die USA

Ana-Maria Crnogorcevic zieht es in die USA

Ana-Maria Crnogorcevic wird den deutschen Frauenfußball-Rekordmeister 1. FFC Frankfurt vorzeitig verlassen und sich Anfang April einem Klub in der US-amerikanischen Profiliga NWSL anschließen.

Die Schweizer Nationalspielerin zieht eine Vertragsoption, die ihr einen vorzeitigen Weggang von den Hessen ermöglicht. Als neuer Klub der Rekord-Torschützin werden die Portland Thorns gehandelt. Dort arbeitet die frühere Nationaltorhüterin Nadine Angerer als Torwarttrainerin.

"Mit dem Wechsel in die USA geht für mich ein langjähriger Traum in Erfüllung", sagte Crnogorcevic: "Es fällt mir nicht leicht, die Mannschaft, in der ich mich sehr wohl fühle, zu verlassen. Doch es muss ja kein Abschied für immer sein. Schließlich kann ich mir sehr gut vorstellen, 2019 zum 1. FFC Frankfurt zurückzukehren."