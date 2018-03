Russischer Botschafter sichert England-Fans Schutz zu

Bei der EM 2016 attackierten russische Hooligans englische Fans

Britische Fußball-Fans müssen sich bei der kommenden WM laut des russischen Botschafters in London keine Sorgen um ihre Sicherheit machen.

"Sie werden in Russland sicher sein", sagte Aleksandr Yakovenko am Donnerstag und bekräftigte in der diplomatischen Krise zwischen beiden Staaten, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden und die britischen und russischen Behörden in Kontakt stehen.

Der britische Außenminister Boris Johnson hatte im Zuge der Eskalation in der Affäre um einen vergifteten russischen Ex-Spion in Großbritannien eine Sicherheitsgarantie für englische Fans gefordert. Zudem warf er dem russischen Präsidenten Vladimir Putin indirekt vor, die anstehende WM - wie einst Adolf Hitler bei den Olympischen Spielen 1936 - für seine Zwecke zu missbrauchen.

Yakovenko wies den Vergleich als "inakzeptabel" und "völlig unverantwortlich" zurück. "Die britische Regierung kann über ihre Teilnahme an der Weltmeisterschaft frei entscheiden, aber niemand hat das Recht, das russische Volk, das den Nationalsozialismus besiegt hat, zu beleidigen - indem er unser Land mit Nazi-Deutschland vergleicht", sagte Yakovenko.