Bale nach Dreierpack neuer Rekordtorschütze von Wales

Gareth Bale steht nun bei 29 Treffern in 69 Länderspielen

Gareth Bale hat die walisische Legende Ian Rush als Rekordtorschützen abgelöst. Im ersten Spiel unter dem neuen Teammanager Ryan Giggs gelang dem 28-Jährigen beim 6:0 (4:0) im Halbfinale des China Cups gegen den Gastgeber ein Dreierpack.

Der Offensivspieler von Real Madrid steht nun bei 29 Treffern in 69 Partien, Rush hatte es in seiner Karriere in 66 Einsätzen auf 28 Tore gebracht.

"Es ist unglaublich - und das am Geburtstag meiner Tochter", sagte Bale der "BBC" in Nanning. Der Superstar traf in der 2., 21. und 62. Minute. Die übrigen Tore gegen die vom italienischen Weltmeistertrainer Marcello Lippi betreuten Chinesen erzielten Sam Vokes (38., 58.) und Harry Wilson (45.).

Im Finale des Turniers bekommen es die Waliser am Montag mit Uruguay oder Tschechien zu tun.