Ex-Bayer Costa schlüpft in die Neymar-Rolle

Douglas Costa soll das brasilianische Spiel lenken

Der frühere Münchner Bundesligaprofi Douglas Costa übernimmt bei Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft im Länderspiel am Freitag in Russland die Rolle des verletzten Superstars Neymar.

Dies bestätigte Nationaltrainer Tite nach dem Abschlusstraining am Donnerstag. Vor dem Duell mit dem WM-Gastgeber in Moskau merkte der 56-Jährige aber an: "Neymar ist unersetzlich. Douglas Costa wird ihn nicht ersetzen, er wird Douglas Costa sein." Neymar hatte Ende Februar einen Haarriss im rechten Mittelfuß erlitten und wurde vor rund drei Wochen operiert.

Vier Tage vor dem Spiel gegen Deutschland in Berlin kündigte Tite zudem zwei weitere Umstellungen in seiner Ideal-Elf an. Im Luschniki-Stadion, am 15. Juli auch WM-Finalort, ersetzt Thiago Silva seinen Klubkollegen Marquinhos (beide Paris St. Germain) auf der Innenverteidiger-Position.

Chelsea-Profi Willian rückt für den Ex-Leverkusener Renato Augusto (Beijing Guoan) ins Team. Beide Stammkräfte sollen wegen Fitnessmängeln für das Duell mit dem Weltmeister geschont werden.