DFB-Elf gegen Spanien ohne Emre Can

Emre Can muss für Freitag passen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im WM-Härtetest gegen Spanien am Freitag (20:45 Uhr) in Düsseldorf auf Emre Can verzichten.

"Er hat Rückenprobleme vom FC Liverpool mitgebracht", sagte Bundestrainer Joachim Löw über den Mittelfeldspieler, der am Mittwoch das Training abgebrochen hatte.

Can trainierte am Donnerstagabend bei geschlossenem Dach in der Arena unter den Augen von DFB-Präsident Reinhard Grindel individuell, ein Einsatz kommt erst gegen Rekordweltmeister Brasilien am Dienstag (20:45 Uhr) in Berlin infrage.

Sebastian Rudy und seine hochschwangere Ehefrau warten in München weiter auf die Geburt ihres ersten Kindes. "Er hat mir geschrieben, es könne sehr bald so weit sein. Er kommt sofort nach, sobald das Kind auf der Welt ist", berichtete Löw am Donnerstag.