PSG streicht Luis Enrique von der Kandidatenliste

Luis Enrique wird im Sommer offenbar nicht neuer Trainer in Paris

Trotz Investitionen im dreistelligen Millionenbereich hat sich der französische Fußball-Erstligist Paris Saint-Germain einmal mehr vorzeitig aus der Champions League verabschiedet. Eine Konsequenz: Trainer Unai Emery wird im Sommer wohl gehen müssen. Die Liste möglicher Nachfolger ist nun um einen Namen kürzer geworden.

Wie die französische Zeitung "Le Parisien" erfahren haben will, wird Ex-Barca-Coach Luis Enrique in der kommenden Saison nicht als Hauptverantwortlicher bei Paris Saint-Germain an der Seitenlinie stehen. Der Spanier zählte zwar lange zum Kandidatenkreis, allerdings soll Enrique mit einem Wechsel zum FC Chelsea liebäugeln. Dort steht Noch-Trainer Antonio Conte übereinstimmenden Berichten zufolge ebenfalls vor dem Aus.

Conte soll sich auch schon gegen PSG entschieden haben und stattdessen auf den Job als italienischer Nationaltrainer spekulieren. Juventus-Trainer Massimiliano Allegri zählt zwar auch zu den potenziellen Emery-Erben, allerdings werden die Turiner ihren Erfolgscoach wohl unter keinen Umständen ziehen lassen.

Auch die Kontakte zu Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti, der nach seiner Entlassung in München von den PSG-Verantwortlichen ins Visier genommen wurde, sollen mittlerweile wieder abgekühlt sein. Im Verein herrsche Uneinigkeit über die Frage, ob man den Italiener zurückholen soll, berichtet "Le Parisien".

Weitere Namen, die immer wieder mit PSG in Verbindung gebracht werden, sind Roberto Mancini (Zenit St. Petersburg), Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur), Jürgen Klopp (FC Liverpool), Diego Simeone (Atlético Madrid) und Maurizio Sarri (SSC Neapel). Sollten sich die Pariser auch von diesen Kandidaten eine Abfuhr einfangen, schrumpft die Liste der möglichen Emery-Nachfolger weiter. So oder so: Leicht wird die Trainersuche des Scheich-Klubs nicht - Millionen-Investitionen hin oder her.