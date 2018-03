Hector-Poker: Gehen Bayern und der BVB leer aus?

Jonas Hector will sich voll und ganz auf den 1. FC Köln konzentrieren

Glaubt man den Medienberichten der vergangenen Tage, so steht Kölns Außenverteidiger Jonas Hector sowohl bei Borussia Dortmund als auch beim FC Bayern auf der Wunschliste. Am Ende könnten jedoch beide Topklubs im Poker um den Nationalspieler leer ausgehen.

Wie der Kölner "Express" erfahren hat, hat Hector selbst alle Gespräche über seine Zukunft vorerst auf Eis gelegt. Grund: Der Nationalspieler will sich in den kommenden Wochen voll und ganz auf den Abstiegskampf mit dem 1. FC Köln konzentrieren. Mögliche Verhandlungen mit Borussia Dortmund, dem FC Bayern oder Interessenten aus dem Ausland sind demnach (noch) kein Thema.

"Jonas Hector ist mit Herz und Kopf beim 1.FC Köln und wird bis zum Schluss alles für die Mannschaft geben", bestätigte Sportchef Armin Veh gegenüber der Zeitung, dass sämtliche Wechselgedanken des 27-Jährigen klubintern aktuell keine Rolle spielen.

Mit dem "Effzeh" in die 2. Liga?

Und selbst wenn der "Effzeh" den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten muss, hoffen viele Insider im Umfeld des Klubs, dass Hector seine Karriere bei den Geißböcken weiter fortsetzt. Doch während dieses Szenario wohl eher in die Kategorie "Wunschdenken" fällt, ist ein Verbleib Hectors in der Domstadt im Falle eines erfolgreichen Nicht-Abstiegs wesentlich wahrscheinlicher.

Dafür spricht, dass sich Hector in der jüngeren Vergangenheit mehrfach gegen einen Abschied aus dem Rheinland entschieden hat. So ließ der Außenverteidiger unter anderem den FC Barcelona und auch den FC Chelsea abblitzen, um bei seinem geliebten FC zu bleiben. Auch Anfragen vom FC Arsenal und Paris Saint-Germain soll Hector in den letzten Monaten abgewiegelt haben. Ausgeschlossen ist demnach ebenfalls nicht, dass sich auch der FC Bayern und Borussia Dortmund ein Nein abholen.