Medien: Bayern findet möglichen Lewy-Nachfolger

Feiern Mauricio Pochettino und Harry Kane bald Erfolge in der Bundesliga?

Unlängst hat Fußball-Bundesligist FC Bayern München deutlich gemacht, dass Stürmer Robert Lewandowski seinen Vertrag erfüllen und nicht zu Real Madrid wechseln soll. Dennoch mehren sich die Spekulationen in Spanien über einen baldigen Wechsel. Auch ein Nachfolger werde bereits eifrig gesucht.

Wie das spanische Sportmagazin "Marca" vermeldet, wisse Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nur allzu gut, dass Lewandowski alles dafür tun werde, um künftig für die Königlichen zu spielen. Dass der Pole noch bis 2021 vertraglich an die Münchner gebunden ist, spielt dabei wohl keine übergeordnete Rolle.

Vielmehr mache sich der souveräne Tabellenführer der Bundesliga schon jetzt auf einen Abschied seines besten Angreifers gefasst, schreibt die "Marca". Dabei habe der FC Bayern zwei Favoriten auf die Nachfolge ausgemacht.

Als Wunschlösung wird Leipzigs Stürmer Timo Werner ins Spiel gebracht, der in dieser Saison elf Tore in 25 Bundesliga-Spielen erzielen konnte. Das Problem: Werner erklärte unlängst, auch in der kommenden Spielzeit für die Roten Bullen auflaufen zu wollen. Erst danach könne er sich einen Abschied aus Leipzig vorstellen.

Pochettino neuer Bayern-Coach? Kane neuer Steuer-Star?

Der "Marca" zufolge könnten die Bayern aber auch eine andere, prominente Lösung anstreben. Tottenham-Manager Mauricio Pochettino, der seinerseits die Nachfolge von Jupp Heynckes auf der Trainerbank antreten könnte, würde Stürmer-Star Harry Kane mit an die Säbener Straße bringen.

Der englische Nationalspieler, der zurzeit an einer Fußverletzung laboriert, wurde in den vergangenen Wochen allerdings immer wieder selbst mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Zuletzt hieß es in englischen Medien, Kane wolle jedoch noch eine Spielzeit in London bleiben, um die Entwicklung seiner Spurs zu verfolgen.