Kroos adelt ter Stegen: "Der perfekte Torhüter"

Toni Kroos sieht in Marc-André ter Stegen den "perfekten Torhüter"

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat seinen Teamkollegen Marc-André ter Stegen vor dem anstehenden Länderspiel gegen die spanische Auswahl in den höchsten Tönen gelobt - allerdings mit einer Einschränkung.

Auf die Frage der spanischen Zeitung "AS", was er von Marc-André ter Stegen halte, antwortete Kroos auch mit Blick auf die große Rivalität zwischen den Klubs der beiden Nationalspieler: "Ich mag ihn sehr, vielleicht sogar zu sehr." Der Keeper des FC Barcelona sei "einer der besten Torhüter der Welt". Zudem ist ter Stegen in den Augen Kroos' der "perfekte Keeper....für Barcelona".

Warum er es so sieht, verriet Kroos ebenfalls: "Er ist der beste Keeper für Barcelona, weil er die Angriffe schon von hinten einleitet. Und es gibt nicht viele Torhüter auf der Welt, die das können." Dazu mache der ehemalige Gladbacher wenig Fehler: "Das ist das Beste an ihm".

Die Kritik an den Leistungen seiner Madrilenen im bisherigen Saisonverlauf kann Kroos nicht ganz nachvollziehen. "So schlecht können wir nicht sein, wenn so viele Spieler von uns in die Nationalmannschaft berufen werden", erklärte der 28-Jährige.

Dass ihm mit der deutschen Nationalmannschaft im Sommer in Russland ein ähnlich großer Coup gelingen kann wie mit Real Madrid, das 2017 als erste Mannschaft überhaupt den Titel in der Champions League erfolgreich verteidigte, steht für Kroos außer Frage: "Mit das Schwierigste im Fußball ist es, das Level hoch zu halten und weiter zu Gewinnen. Das ist nur möglich, wenn man die besten Spieler, die richtige Einstellung und passenden Ambitionen hat. Mit Real haben wir es geschafft und mit Deutschland sind wir in der Lage, das Gleiche zu schaffen."