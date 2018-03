Per Zeitungsanzeige: Ibra bestätigt MLS-Wechsel

Zlatan Ibrahimovic geht ab sofort in der MLS auf Torejagd

Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic hat auf ungewöhnliche Weise seinen Wechsel zu Los Angeles Galaxy in die nordamerikanische Major League Soccer bestätigt. In einer ganzseitigen Anzeige in der Tageszeitung "Los Angeles Times" wandte sich der 36-jährige Schwede am Freitagmorgen direkt an seine neue Heimat.

"Liebes Los Angeles, gern geschehen", stand dort über Ibrahimovics Unterschrift und dem Galaxy-Wappen. Die sonst übliche offizielle Bestätigung des Vereins blieb zunächst noch aus. Über die Vertragsmodalitäten waren in der Anzeige keine Angabe gemacht worden.

In einer ersten Stellungnahme erklärte der Schwede, wie ernst er seine neue Aufgabe nimmt: "Ich bin bereit. In erster Linie bin ich hier, um Fußball zu spielen und nichts anderes. Ich freue mich sehr, in die Staaten zu kommen und mit Galaxy zu entdecken, wie der Fußball hier ist. Ich will ein Teil davon sein und den Fußball besser machen."

Dear Zlatan, you’re a genius. 😂



Ibrahimovic took out a full-page advertisement in the LA Times to announce his imminent arrival at LA Galaxy. pic.twitter.com/w72It0AJmQ — Soccer Laduma (@Soccer_Laduma) 23. März 2018

Erst am Donnerstag hatte Englands Rekordmeister Manchester United den Vertrag mit Ibrahimovic aufgelöst. Nach einer starken ersten Saison bei United war Ibrahimovic in der aktuellen Spielzeit nur siebenmal für die Engländer aufgelaufen.

Seit Dezember kam der Stürmer bei Manchester wegen einer Knieverletzung nicht mehr zum Einsatz. Nach einem im April 2017 erlittenen Kreuzbandriss hatte er im vergangenen Sommer einen neuen Einjahresvertrag in Manchester unterschrieben.