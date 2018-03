Thiago: Werner wie "der junge Fernando Torres"

Thiago spielt seit 2013 in München

Mittelfeldstar Thiago vom Fußball-Bundesligisten FC Bayern München hat sich mit sehr positiven Worten über einige Spieler der deutschen Nationalmannschaft geäußert.

Gegenüber der spanischen "Marca" teilte er seine Eindrücke zu mehreren DFB-Spielern mit, die in seiner Heimat noch nicht sehr bekannt sind und im Freundschaftsspiel der beiden Nationen am Freitagabend (ab 20.30 Uhr) auflaufen könnten.

Besonders angetan zeigte sich der Bayern-Stratege von Leipzig-Stürmer Timo Werner. Über den RB-Star meinte Thiago: "Er ist wahnsinnig schnell. Er erinnert mich ein bisschen an den jungen Fernando Torres, weil er einen unglaublichen Antritt hat und so schnell ins Laufen kommt. Er sucht immer nach Lücken in der Defensive des Gegners."

Auch über seinen künftigen Teamkollegen Leon Goretzka, der die Saison noch beim FC Schalke 04 beenden wird, äußerte sich Thiago. Den Gelsenkirchener bezeichnete er als "Spieler mit großer Qualität, der uns sehr gut tun wird."

Der 26-Jährige, der seit 2013 in der Bundesliga für den FC Bayern auf Torejagd geht und bisher in jeder Saison in Deutschland Meister wurde, kritisierte die jüngste Entwicklung hierzulande, dass sich zu viele Teams vor allem auf ihre Defensivleistungen konzentrierten.

Thiago sieht großen Einfluss von Guardiola

"Der Fußball ändert sich momentan sehr. Viele Mannschaften spielen mit fünf Verteidigern, weil sie ihre Defensive stärken wollen. Es ist wieder eine Änderung, wie sie es vor einigen Jahren schon mit dem Libero gab", so der 25-fache Nationalspieler.

Er erkannte eine Abkehr vom spanischen Einfluss im deutschen Oberhaus, welches vor allem Pep Guardiola während seiner Bayern-Zeit zu verdanken sei: "Er wollte immer, dass seine Mannschaft Ballbesitz hat und das Spiel kontrolliert. Er hat diese Merkmale mit dem körperbetonten Pressing, das die Deutschen vorher schon ausgezeichnet hat, kombiniert."