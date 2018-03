Schweiz mit knappem Sieg gegen Griechenland

Blerim Dzemaili gelang das goldene Tor für die Schweiz

Die Schweiz ist mit einem mühsamen Länderspielsieg ins WM-Jahr gestartet. Bei den vom früheren DFB-Coach Michael Skibbe trainierten Griechen setzte sich die mit aktuellen und früheren Bundesliga-Profis gespickte Auswahl der Eidgenossen mit 1:0 (0:0) durch.

Den Treffer in Athen erzielte Blerim Dzemaili vom FC Bologna (59.). Bei der Schweiz, die bei der WM (14. Juni bis 15. Juli) in Russland auf Brasilien, Costa Rica und Serbien trifft, standen Yann Sommer (Mönchengladbach), Manuel Akanji (Dortmund) und Breel Embolo (Schalke) in der Startelf, der Hoffenheimer Steven Zuber und Frankfurts Gelson Fernandes wurden eingewechselt.

Für die Griechen, die in den Playoffs an Kroatien gescheitert waren, begannen unter anderem der Dortmunder Sokratis, Stuttgarts Anastasios Donis und der Leverkusener Panagitis Retsos.