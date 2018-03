Stimmen: "Es ist noch Luft nach oben"

In einer spielerisch sehr ansehnlichen Partie zwischen Deutschland und Spanien trennten sich die Weltmeister der Jahre 2010 und 2014 leistungsgerecht mit 1:1. Die Protagonisten konnten mit dem Unentschieden im Testspiel gut leben. Die Stimmen zum Spiel:

Joachim Löw (Bundestrainer Deutschland): "Es war eine gute Intensität im Spiel. Es war ein Test, in dem wir viele Erkenntnisse gewinnen konnten. Ich fande schon, dass es ein sehr, sehr guter Test war. Beide Mannschaften haben versucht, immer phasenweise Druck auszuüben und früh zu pressen. Genau deswegen haben wir diese Testspielgegner ausgesucht, damit man sieht, wo man steht. Beide Mannschaften haben noch Luft nach oben. Das ist aber auch normal, zum jetzigen Zeitpunkt legt noch keiner die Karten auf den Tisch."

Julen Lopetegui (Nationaltrainer Spaniens): "Wir hatten Möglichkeiten zu gewinnen. Nach Deutschland zu kommen und über 90 Minuten das Spiel zu beherrschen, ist sehr schwierig. Aber wir haben Persönlichkeit und Ehrgeiz gezeigt. Wir wollen solche Spiele gewinnen. Das ist unsere Botschaft. Es war ein sehr gutes, schönes, offenes Spiel zweier Mannschaften mit schönem Stil und sehr guten Spielern. Ich bin mit der Leistung aller Spieler sehr zufrieden. Die Mannschaft hat an sich geglaubt. Ein Spiel bei einer WM wird anders sein."

Marc-André ter Stegen (Torhüter Deutschland): "Es war in der zweiten Halbzeit ein bisschen schwer für beide Seiten. In der ersten Halbzeit war es aber ein tolles Spiel. Wir haben nach dem Gegentor den Fluss gefunden und guten Fußball mitgespielt. Am Ende ist es denke ich ein vernünftiges 1:1 für beide Mannschaften."

Thomas Müller (Torschütze zum 1:1 für Deutschland): "Es sind zwei ähnliche Mannschaften aufeinandergetroffen, die beide gerne den Ball haben. Mitte der ersten Halbzeit hatten wir sehr viel Ballkontrolle und dann auch unsere Möglichkeiten. Das Spiel hätte auch 2:2 oder 3:3 ausgehen können. Insgesamt hat man schon gesehen, was beide Mannschaften für Fähigkeiten am Ball haben. Es ist aber noch Luft nach oben."

Mats Hummels (Deutschland): "Ich glaube, das war echt ein gutes Fußballspiel. Spanien hat es herausragend gekontert und auf unser Spiel reagiert. Wir hatten ein, zwei Schwachpunkte in unserem Anlaufverhalten, haben uns dann aber gefunden."

Toni Kroos (Deutschland): "Wir wussten, dass zwei sehr gute Mannschaften aufeinandertreffen. Die ersten 20 Minuten haben klar Spanien gehört, danach haben wir es aber gut gemacht. Ich denke, es war ein sehr gutes Spiel und bis zum Ende offen. Wir sind auf einem sehr guten Niveau, können uns aber auf jeden Fall noch verbessern."

Oliver Bierhoff (Nationalmannschaftsdirektor): "Wir haben hochklassigen Fußball gesehen. Wir haben gesehen, wie stark die Spanier sind, wenn man sie spielen lässt. Ich bin froh, wie wir dagegengehalten haben. Es ist ein Zeichen für uns, dass es nicht nur Frankreich und Brasilien gibt, sondern auch Spanien."