Italien mit Pleite - Ronaldo rettet Portugal

Ciro Immobile konnte vorne nicht die nötigen Akzente setzen

Auch ohne den angeschlagenen Superstar Lionel Messi hat Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft das Duell der Mehrfach-Weltmeister gegen Italien gewonnen.

Durch Treffer von Ever Banega (79.) und Manuel Lanzini (85.) setzte sich die Albiceleste in Manchester 2:0 (0:0) durch und bleibt damit seit 1987 gegen die Squadra Azzurra ungeschlagen (vier Siege, ein Remis).

Argentiniens Trainer Jorge Sampaioli ließ den unter Adduktoren-Beschwerden leidenden Messi als Vorsichtsmaßnahme über die komplette Distanz auf der Bank. Auf die in Italien unter Vertrag stehenden Topangreifer Paulo Dybala (Juventus Turin) und Mauro Icardi (Inter Mailand) hatte Sampaioli verzichtet, Sergio Agüero von Manchester City fehlte in seinem Heimstadion wegen Kniebeschwerden.

Buffon mit Länderspiel-Comeback

Bei Italien kam Torwart-Ikone Gianluigi Buffon zu seinem 176. Länderspiel und baute seinen Europarekord weiter aus. Torjäger Ciro Immobile, früher Dortmund, blieb blass.

Der viermalige Weltmeister Italien war zu Ehren des am 4. März verstorbenen Nationalspielers Davide Astori mit einem besonderen Trikot aufgelaufen. Unter dem Wappen mit den vier Sternen steht in goldenen Buchstaben der Schriftzug "Davide sempre con noi" ("Davide immer bei uns") auf der Brust. Zudem traten die Italiener mit Trauerflor an.

Vor Beginn des Spiels in Manchester gab es darüber hinaus eine Schweigeminute. Das Trikot mit der Nummer 13, der Rückennummer Astoris, wurde nicht vergeben.

Three Lions erfolgreich gegen die Niederlande

In einem Testspiel am Freitagabend feierte England einen 1:0 (0:0)-Testspielsieg gegen die nicht qualifizierten Niederlande. Jesse Lingard von Manchester United erzielte in Amsterdam in der 59. Minute das entscheidende Tor. Three-Lions-Trainer Gareth Southgate hatte sich jüngst über die Qualität seiner Auswahlspieler beklagt. Von vier Torwart-Kandidaten erhielt Jordan Pickford vom FC Everton den Vorzug.

Vor dem Spiel waren 90 englische Fans wegen Ausschreitungen festgenommen worden. Wie die niederländische Polizei mitteilte, waren die zum großen Teil betrunkenen Personen wegen mehrerer Straftaten aufgefallen und hatten unter anderem Bierflaschen auf Polizisten geworfen. Ein Fan sei verletzt worden.

First win over the Netherlands for almost 2️⃣2️⃣ years ☑️



Starting 2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣ right. pic.twitter.com/u68jfvEem3 — England (@England) 23. März 2018

Frankreich vergibt Zwei-Tore-Führung

Frankreichs Nationalmannschaft ist hingegen trotz einer 2:0-Führung mit einer Niederlage ins WM-Jahr gestartet. Der Vize-Europameister unterlag in Paris gegen Kolumbien 2:3 (2:1). Olivier Giroud (11.) und Thomas Lemar (26.) hatten für die Gastgeber im Stade de France früh getroffen, doch Luis Muriel (28.), Monacos Stürmerstar Radamel Falcao (62.) und Juan Quintero (85.) per Foulelfmeter drehten die Partie.

Frankreich bekommt es bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) in der Gruppe C mit Australien, Dänemark und Peru zu tun. Für Kolumbien geht es in der Gruppe H gegen Japan, Polen und Senegal.

CR7 rettet Portugal vor Blamage

Europameister Portugal hat einen Fehlstart ins WM-Jahr dank Weltfußballer Cristiano Ronaldo vermieden. Der Superstar des Champions-League-Siegers Real Madrid traf in Zürich beim 2:1 (0:0) gegen Ägypten gleich zweimal in der Nachspielzeit und drehte im Alleingang das Spiel. Liverpools Stürmerstar Mohamed Salah hatte Ägypten in der 56. Minute in Führung gebracht.

Portugal trifft bei der WM (14. Juni bis 15. Juli) in der Gruppe B auf Iran, Marokko und Spanien. Ägypten bekommt es in der Gruppe A mit Gastgeber Russland, Saudi-Arabien und Uruguay zu tun.