Presse: "Müller schwingt das Lasso"

Andrés Iniesta und Thomas Müller boten eine starke Partie

Nach dem 1:1-Unentschieden im Testspiel zwischen Deutschland und Spanien feiert sowohl die spanische als auch die heimische Presse ihre Nationalmannschaft. Besonderes Lob gab es für Andrés Iniesta. Die internationalen Pressestimmen.

Spanien

Mundo Deportivo: "Die Spanier bestätigten ihre Ambitionen für die Weltmeisterschaft, indem sie Deutschland Paroli geboten haben. Angeführt von Iniesta erteilten sie den Deutschen eine Lektion in einem großartigen Spiel. La Roja hat gezeigt, dass sie nach den Niederlagen in Brasilien und Frankreich wieder zu den Favoriten gehören."

Marca: "Rodrigo bittet um einen WM-Platz. Fünf Minuten reichten ihm aus, um den zurückhaltenden ter Stegen zu überwinden. Spanien macht in Deutschland ein gutes Spiel - auf dem Level eines Champions. Im Land von Beckenbauer gibt es keine Freundschaftsspiele. Man kann nicht besser spielen, ohne aufs Tor zu schießen. Ohne Müller wäre Deutschland nicht dieselbe Mannschaft. Spieler wie Kroos und Werner glänzten. Der Leipziger ist ein schneller, talentierter und temperamentvoller Stürmer. Sobald er den Ball berührt, geht von ihm Gefahr aus."

AS: "Auf Höhe mit den Champions. In einem Spiel mit hoher Präzision haben die Spanier dem deutschen Druck standgehalten. Rodrigo unterstrich seine WM-Bewerbung - auf der anderen Seite machte es ihm Werner nach."

Sport: "Spanien begeistert vor der WM. Iniesta übernahm in dem Spiel das Kommando, in dem der Weltmeister an das Maximum gehen musste."

ABC: "Spanien antwortet dem Weltmeister. Iniesta erschafft das Führungstor mit der Präzision eines Doktors. Spanien zeigt seine unerschöpflichen Möglichkeiten. Jeder Fan sollte die Sinnlichkeit dieses Spiels verspüren. Dann reißt Deutschland das Spiel an sich, aber nicht mit dem Ruck eines Panzers. Deutschland hat Spaniens Stil gestohlen. Joachim Löw schien eine Ballettprüfung anzuleiten - Deutschland ist Weltmeister und tritt auch so auf. Aber Lopeteguis Spanien ist zurück und auf Augenhöhe."

El Mundo: "Unentschieden zwischen Weltmeistern. Deutschland und Spanien zeigen eine großartige, schwindelerregende Fußball-Nacht, in der alle gewinnen. Es war ein fantastisches Fußballspiel. Spanien war groß. Doch die Mannschaft von Löw spielte einen faszinierenden Fußball."

El Pais: "Von Weltmeister zu Weltmeister. Deutschland und Spanien begegnen sich in einem Spiel auf Augenhöhe, in dem sich beide Mannschaften mit dem Ball besser fühlen als ohne. Deutschland hat seit dem EM-Finale vor zehn Jahren einen Schritt gemacht, es ist nicht mehr eine Mannschaft aus zweiköpfigen Athleten. Inzwischen artikulieren sie ihr Spiel mit mehr Finesse."

England

Daily Mail: "Zwei der WM-Favoriten trennten sich unentschieden. Deutschlands tödlicher Müller erzielte vor der Halbzeit mit einem herrlichen Treffer den Ausgleich. Es war ein Spiel zwischen den beiden größten WM-Hoffnungen des Kontinents."

Mirror: "Iniesta hat es immer noch drauf: Wie ein guter Wein wird er im Alter immer besser."

Sun: "Deutschland stellte unter Beweis, dass sie den Titel in Russland verteidigen wollen. Doch auch Spanien darf sich große Hoffnungen machen."

Deutschland

Bild: "Wir sehen uns im Halbfinale. 82 Tage vor Turnierstart in Russland lieferten sich die beiden letzten Weltmeister Deutschland (2014) und Spanien (2010) einen sehenswerten Test. Dieses 1:1 machte Lust auf eine Zugabe."

Süddeutsche: "Müller schwingt das Lasso. Der Stürmer unterstreicht gegen Spanien seine Einzigartigkeit. Timo Werner verflucht seinen Körper und Sami Khedira vertieft kurz die Sorgenfurchen von Joachim Löw."