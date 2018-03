Nach Kantersieg: Brasilien will Revanche gegen den DFB

Brasilien-Coach Tite fordert einen würdevollen Auftritt

83 Tage vor dem Start der WM-Endrunde in Russland hat Brasilien am Finalort schon mal eine Duftmarke gesetzt. Auch ohne seinen verletzten Superstar Neymar feierte der Rekordweltmeister im Luzhniki-Stadion von Moskau einen überzeugenden 3:0 (0:0)-Erfolg beim WM-Gastgeber und schoss sich dabei auch für den Härtetest am Dienstag in Berlin gegen den amtierenden Champion Deutschland (20:45 Uhr) warm.

"Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meines Teams. Meine Spieler haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten", sagte ein glücklicher brasilianischer Nationaltrainer Tite, der dem Auftritt im Olympiastadion entgegenfiebert.

"Jetzt geht es darum, das 1:7 zu vergessen und in Berlin mit Würde aufzutreten. Wir müssen mental stark sein und haben gar keine andere Wahl, als am Dienstag unseren besten Fußball zu spielen", sagte der Coach in Erinnerung an die historische Halbfinal-Schmach gegen den späteren Titelträger bei der WM 2014 im eigenen Land.

Miranda (53.), Coutinho (62./Foulelfmeter) und Paulinho (66.) hatten innerhalb einer Viertelstunde den Sieg des fünfmaligen Weltmeisters perfekt gemacht. "Ich glaube, wir sind bereit für die Weltmeisterschaft", resümierte Tite.