BVB bangt um Reus-Einsatz gegen den FC Bayern

Marco Reus könnte die Partie gegen Bayern München verpassen

Bei der Europa-League-Partie gegen RB Salzburg musste Marco Reus von Borussia Dortmund aufgrund muskulärer Probleme vorzeitig ausgewechselt werden. Das folgende Bundesliga-Spiel gegen Hannover 96 verpasste der Angreifer ganz.

Nun droht Reus auch im Topspiel gegen den FC Bayern München am 31. März auszufallen. "Es ist nichts Schlimmes bei Marco. Aber bei so vielen Spielen in kurzer Zeit nach seinem Comeback hat der Körper reagiert", erklärte BVB-Trainer Peter Stöger und ergänzte: "Wir geben ihm die Zeit zur vollen Genesung. Es wird eine enge Angelegenheit."

Reus hatte erst Mitte Februar nach über achtmonatiger Zwangspause sein Comeback gefeiert.