Klatsche! DFB-Nachwuchs muss um EM bangen

Die U19 des DFB musste einen herben Rückschlag wegstecken

Die deutsche U19-Nationalmannschaft muss nach nur zwei absolvierten Quali-Partien bereits um die Teilnahme an der EM-Endrunde bangen. Gegen den Nachwuchs der Norweger setzte es in Arnsberg eine deftige 2:5-Heimklatsche.

Die erste Chance des Spiels gehörte zwar dem Team von Meikel Schönwitz, doch nachdem Linton Maina die Führung in der dritten Minuten nicht erzielen konnte, brachte Erling Haland die Norweger wenig später nach einer Flanke von rechts per Kopf in Front (7.).

BVB-Youngster Jan-Niklas Beste glich nach Assist von Herthas Arne Maier in der 20. Minute aus, ehe Haland erneut für die Führung der Nordeuropäer sorgte (29.). Nur sechs Minuten später verschlimmerte ein Kopfball von Leo Oestigaard die deutschen Sorgen, die auch ein Doppelwechsel vor der Pause nicht lindern konnte. Im Gegenteil: Kurz vor dem Pausenpfiff stellte Hugo Vetlesen auf 4:1 (43.).

Elfmetertor nur Strohfeuer

Nach dem Wiederanpfiff ließ Atakan Akkaynak den DFB hoffen. Das Bayer-Leverkusen-Talent verkürzte nach 63 Minuten per Elfmeter. Zuvor hatte Tord Salte Kai Havertz im Strafraum zu Fall gebracht. Der Treffer blieb jedoch Ergebniskosmetik. Norwegen verwaltete den Vorsprung geschickt und stellte nach einem Konter sogar noch auf 5:2. Simen Nordli traf nach 71. Minuten zum Endstand.

#U19: Abpfiff. Deutschland unterliegt Norwegen. Der Endstand lautet 2:5. In Hüsten waren 3.135 Zuschauer dabei. Am Dienstag geht’s in Ahlen gegen die Niederlande. #GERNOR 2:5 #EMQuali — DFB-Junioren (@DFB_Junioren) 24. März 2018

Besonders bitte: Nach 59 Minuten musste Beste verletzt das Feld räumen. Ob es den Dortmunder schlimmer erwischt hat, ist noch nicht bekannt.

Nach der Pleite belegt die DFB-Elf in Gruppe A zwar weiterhin Rang zwei, die führenden Niederländer, die Norge zum Auftakt mit 6:1 in die Schranken wiesen, können mit einem Sieg gegen Schottland (0:3 gegen Deutschland) allerdings davonziehen. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich für die Endrunde.