FC Bayern siegt und setzt Wolfsburg unter Druck

Sara Däbritz (l.) erzielte den goldenen Treffer

Bayern München hat in der Frauenfußball-Bundesliga mit Tabellenführer VfL Wolfsburg gleichgezogen.

Der Verfolger gewann am 15. Spieltag 1:0 (1:0) gegen 1899 Hoffenheim und steht nun wie der Meister bei 34 Punkten. Wolfsburg hat allerdings zwei Spiele weniger absolviert und tritt am Sonntag (14:00 Uhr) gegen Abstiegskandidat MSV Duisburg an.

Vor den Augen von Horst Hrubesch, der die Frauen-Nationalmannschaft nach der Trennung von Bundestrainerin Steffi Jones bei den kommenden beiden WM-Qualifikationsspielen im April betreuen wird, schoss Nationalspielerin Sara Däbritz (36.) die Bayern zum Sieg.