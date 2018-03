U17 feiert ersten Sieg in der EM-Qualifikation

Oliver Batista Meier erzielte das 1:0 gegen Griechenland

Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat in der laufenden EM-Qualifikation ihren ersten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Michael Prus gewann in Patras gegen Gastgeber Griechenland 3:0 (1:0), nachdem sie sich zum Auftakt des Viererturniers am vergangenen Mittwoch 2:2 von Norwegen getrennt hatte.

Oliver Batista Meier (24.) von Bayern München, Ole Pohlmann (76.) vom VfL Wolfsburg und Noah Katterbach (80.+1) vom 1. FC Köln erzielten die Treffer für den DFB-Nachwuchs. Zum Abschluss der Qualifikationsrunde spielt Deutschland am Dienstag (14 Uhr) in Nafpaktos gegen Schottland.

Neben den acht Gruppensiegern schaffen auch die sieben besten Qualifikationszweiten den Sprung zur EM-Endrunde in England (4. bis 20. Mai 2018).