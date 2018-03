Embolo sieht Verhältnis zu Tedesco verbessert

Stürmer Breel Embolo vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 kommt so langsam immer besser in Tritt. In der Länderspielpause hat sich der 21-Jährige nun über seine schwere Anfangszeit im Ruhrgebiet geäußert. Dabei sei auch Trainer Domenico Tedesco ein entscheidender Faktor.

Embolo sei nach "eineinhalb schwierigen Jahren wieder da", so der Schweizer gegenüber der Nachrichtenagentur "sda": "Ich merke, wie mir die Mitspieler mehr und mehr vertrauen, ich bekomme auch in schwierigen Situationen Bälle." Letztlich sei dadurch auch das eigene Selbstvertrauen wieder zurückgekehrt.

Nicht zuletzt die lange Verletzungspause machte dem Angreifer in seiner Anfangszeit bei den Königsblauen zu schaffen. "Im letzten Sommer gehörte ich zwar zum Kader, aber ich hatte das Gefühl, trotzdem nicht nahe dran zu sein", so Embolo rückblickend: "Obwohl mir die Ärzte grünes Licht gaben, stand ich lange still. Das frustrierte mich. Dann kommen halt beiderseits Emotionen ins Spiel."

Im Winter habe es schließlich "mehrere gute Gespräche" mit Trainer Tedesco gegeben. "Ich musste mir sein Vertrauen erkämpfen." Nun verstehe er sich mit dem 32-Jährigen "immer besser, der Austausch wird intensiver". Außerdem wurde Embolo mittlerweile klar: "Von diesem Trainer kann ich extrem profitieren, seine Arbeit im taktischen Bereich ist perfekt."

Schalke 04 steht in der Bundesliga auf Platz zwei und nimmt damit Kurs auf die direkte Champions-League-Qualifikation. Embolo steuerte in 18 Einsätzen für S04 in dieser Saison bisher zwei Treffer bei. Beim knappen 1:0-Auswärtssieg in Wolfsburg am vergangenen Spieltag sorgte er überdies mit einer scharfen Hereingabe für den Siegtreffer. Wolfsburgs Robin Knoche konnte den Ball nur noch ins eigene Tor lenken.