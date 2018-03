DFB-Gegner Schweden und Südkorea verlieren

Charles Aránguiz (l.) und Arturo Vidal (M.) besiegten die Schweden mit Emil Forsberg (r.)

Deutschlands WM-Gruppengegner Schweden hat knapp drei Monate vor dem Turnierbeginn in Russland (14. Juni bis 15. Juli) eine Niederlage kassiert. Zuvor hatte Südkorea das Testspiel in Nordirland verloren. Die Schweden unterlagen dem Confed-Cup-Zweiten Chile 1:2 (1:1). Aus der WM-Gruppe F gewann nur Mexiko mit 3:0 (1:0) gegen Island sein Testspiel.

Bayerns Mittelfeldspieler Arturo Vidal (22.) hatte in Solna die nicht für die WM qualifizierten Chilenen in Führung gebracht, Ola Toivonen erzielte nur eine Minute später den Ausgleich. Der Siegtreffer der Gäste gelang Marcos Bolados in der Schlussminute.

In der schwedischen Startelf stand Emil Forsberg von RB Leipzig, für Chile spielte neben Vidal aus der Bundesliga auch Charles Aránguiz von Bayer Leverkusen.

Y era que no...😅@kingarturo23 fue elegido como el mejor jugador del partido por la organización 💯🔥



Ojo 👀, el dinero del premio se irá directamente a una fundación 👏👏



🇨🇱 2-1 🇸🇪#VamosChile🇨🇱⚽️ pic.twitter.com/RI2mO8MEQX — Selección Chilena (@LaRoja) 24. März 2018

Der Frankfurter Marco Fabián (37.) hatte die Mexikaner per Freistoß in Führung gebracht, nach der Pause erzielte Miguel Layún (64, 90.+2) einen Doppelpack. Fabián kam das erste Mal nach seiner Augenverletzung beim Confed Cup im Sommer 2017 wieder für "El Tri" zum Einsatz.