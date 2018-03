Medien: Thomas Tuchel sagt dem FC Bayern ab

Thomas Tuchel soll kurz vor einem Wechsel ins Ausland stehen

Fußball-Bundesligist Bayern München sucht bekanntermaßen für die kommende Spielzeit einen neuen Trainer. Seit Wochen wird der ehemalige BVB-Coach Thomas Tuchel als Nachfolger für Jupp Heynckes heiß gehandelt. Nun gibt es eine neue Wendung.

Das Interesse aus München an Trainer Thomas Tuchel war allem Anschein nach bereits sehr konkret. Am vergangenen Freitag haben die Bayern-Verantwortlichen beim 44-Jährigen angerufen, um über einen Vertrag zu sprechen. Das berichtet die "Bild am Sonntag".

Tuchel sagte dem Bericht zufolge jedoch ab. Der Grund: Der Übungsleiter soll bereits bei einem anderen Verein im Wort stehen. Dabei handele es sich um einen Top-Klub im Ausland. In welcher Liga Thomas Tuchel künftig das Training leitet, ist indes nicht bekannt.

Nun scheint es, als habe sich der FC Bayern bei der Suche nach einem neuen Chef-Trainer etwas zu viel Zeit gelassen. Noch-Trainer Jupp Heynckes hatte sich schon zu Amtsantritt festgelegt, nur für die aktuelle Spielzeit zur Verfügung stehen zu wollen. Der "Bild am Sonntag" zufolge habe sich Thomas Tuchel obendrein ein Engagement in München gut vorstellen können. Doch der FC Bayern zögerte mit der Entscheidung offenbar zu lange.

Welcher Trainer künftig in München an der Seitenlinie steht, scheint nach der Absage Tuchels nun offener denn je. Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac und Leipzigs Coach Ralph Hasenhüttl werden weiterhin mit dem Klub in Verbindung gebracht. Auch der ehemalige Gladbach- und Hertha-Trainer Lucien Favre, der zurzeit OGC Nizza betreut, soll im Fokus des Tabellenführers der Bundesliga stehen.